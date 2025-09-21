Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента Мальты с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 21 сентября 2024 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Республики Мальта Мириам Спитери Дебоно по случаю Дня независимости.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравительные телеграммы президенту Дебоно и премьер-министру страны Роберту Абеле.