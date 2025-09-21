Министр экономики: ОАЭ планируют увеличить число компаний до более чем двух миллионов к 2031 году

АБУ-ДАБИ, 21 сентября 2025 (WAM) -- Министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри заявил, что стартапы и предприниматели являются ключевым фактором роста национальной экономики, подчеркнув, что к 2031 году в стране планируется увеличить количество компаний до более чем двух миллионов.

В интервью агентству WAM на полях пресс-конференции, посвященной запуску национальной кампании «ОАЭ – мировая столица стартапов», министр отметил, что к 2031 году в стране планируется появление десяти компаний-единорогов, из которых около пяти уже сформировались.

По его словам, кампания создает благоприятную среду, способствующую запуску предпринимательских проектов и их дальнейшему росту и расширению.

Он добавил, что ОАЭ располагают комплексными стратегиями в сферах экономических кластеров, продовольственной безопасности, инноваций и защиты интеллектуальной собственности, а также реализуют соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве, что обеспечивает готовность национальной инфраструктуры поддерживать рост стартапов на федеральном и местном уровнях.

Аль Марри сообщил, что сегодня в стране зарегистрировано более 1,2 млн компаний, из которых около миллиона принадлежат предпринимателям, что составляет почти 94% от общего числа. Малые и средние предприятия обеспечили 63,5 % ненефтяного ВВП национальной экономики к середине 2022 года и составляют 95% всех компаний, действующих на рынке ОАЭ.