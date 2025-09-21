ОАЭ решительно осудили нападение на мечеть в Дарфуре

АБУ-ДАБИ, 21 сентября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили нападение на мечеть в районе Аль-Дараджа города Эль-Фашер в суданском Дарфуре, в результате которого десятки мирных жителей погибли и получили ранения. Это нападение названо грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ подчеркнули необходимость строгого соблюдения Джиддской декларации обеими противоборствующими сторонами для защиты гражданского населения и предотвращения дальнейших последствий гражданской войны.

Министерство подтвердило приверженность поддержке международных усилий по мирному урегулированию конфликта, подчеркнув важность немедленного прекращения огня и защиты мирных жителей, а также готовность сотрудничать с региональными и международными партнерами для восстановления стабильности и прочного мира.

Ведомство выразило глубокие соболезнования семьям погибших и народу Судана, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.