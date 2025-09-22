Совет по развитию министерств рассмотрел ключевые государственные инициативы и нормативные решения

АБУ-ДАБИ, 22 сентября 2025 (WAM) -- Под председательством вице-президента, заместителя премьер-министра ОАЭ и председателя АП Его Высочества шейха Мансура бин Заеда Аль Нахайяна в дворце Каср Аль Ватан прошло заседание Совета по развитию министерств.

Обсуждались проекты государственных стратегий и нормативных актов в сферах семейной политики, энергетики, гражданской авиации и федеральных финансов, а также инициативы по повышению эффективности работы правительства.

Совет рассмотрел национальные меры по улучшению системы образования, поддержке экономики, укреплению конкурентоспособности отечественной продукции и развитию рынка труда, а также вопросы реструктуризации отдельных государственных функций в области здравоохранения и экологии.

Кроме того, были обсуждены рекомендации Федерального национального совета по политике повышения рождаемости и подведены итоги участия ОАЭ в ряде международных мероприятий.