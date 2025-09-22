Красный Полумесяц ОАЭ оказывает срочную помощь пострадавшим от наводнения на Филиппинах

АБУ-ДАБИ, 22 сентября 2025 (WAM) -- Эмиратский Красный Полумесяц (ERC) усилил гуманитарную помощь жителям Филиппин, пострадавшим от разрушительных наводнений, затопивших несколько провинций страны.

ERC доставил продовольствие, наборы первой необходимости, материалы для временного жилья, чистую воду и средства гигиены. Помощь уже получили свыше 18 000 человек в регионе Соксарген на острове Минданао, а также в провинциях Султан-Кударат и Южный Котабато.

В организации подчеркнули, что эта помощь воплощает гуманитарные принципы ОАЭ — поддержку пострадавших вне зависимости от расы и вероисповедания. Для оперативной доставки необходимые товары закупались на местных рынках при содействии миссии ОАЭ в Маниле.

ERC подтвердил готовность продолжать мониторинг ситуации и при необходимости расширять объемы помощи.

Проливные дожди на Филиппинах вызвали масштабные наводнения и оползни, приведшие к десяткам жертв, эвакуации более 80 000 человек и серьезному ущербу инфраструктуре.