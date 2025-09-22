Правитель Фуджейры встретился со спикером Арабского парламента

ФУДЖЕЙРА, 22 сентября 2025 (WAM) -- Член Верховного совета и правитель Фуджейры Его Высочество шейх Хамад бин Мохаммед Аш-Шарки принял спикера Арабского парламента Мохаммеда бин Ахмеда Аль Ямахи с делегацией.

На встрече также присутствовал председатель Департамента промышленности и экономики шейх Салех бин Мохаммед Аш-Шарки.

Аль Ямахи проинформировал шейха Хамада об актуальных вопросах арабского региона и последних политических событиях. Шейх Хамад подчеркнул необходимость объединения усилий арабских стран через Арабский парламент, отметив, что безопасность и стабильность региона — основа арабской национальной безопасности.

Спикер поблагодарил руководство ОАЭ за поддержку и отметил внимание шейха Хамада к региональным вопросам. На встрече также присутствовал директор администрации правителя Фуджейры Мохаммед Саид Аль Дханхани.