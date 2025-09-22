ОАЭ запускают саммит BRIDGE с участием более 60 тысяч человек в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 22 сентября 2025 (WAM) -- Национальный медиа-офис ОАЭ объявил о проведении саммита BRIDGE в Абу-Даби. Он состоится с 8 по 10 декабря 2025 года в Национальном выставочном центре (ADNEC). Форум станет крупнейшей в мире площадкой для лидеров медиа, креативных индустрий, а также представителей органов власти, обеспечив глобальную платформу для сотрудничества и обмена опытом.

Мероприятие пройдет на площади свыше 1,65 млн кв. футов, будет разделено на шесть зон и семь тематических направлений. Ожидается более 60 000 участников — от создателей контента и продюсеров до инвесторов, представителей университетов и научных центров. В программе — свыше 400 спикеров, 300 экспонентов и более 300 событий, включая 200 панельных дискуссий, 50 мастер-классов и интерактивные сессии.

Саммит объединит представителей медиасферы и индустрии контента — от музыки, театрального искусства, кино и телевидения до цифровых платформ, социальных сетей, литературы, издательского дела и переводческой деятельности. Особое внимание будет уделено новым направлениям, включая игровую индустрию, технологии дополненной и виртуальной реальности, дизайн, архитектуру и декоративно-прикладное искусство. В работе форума примут участие традиционные и современные медиа, университеты, научно-исследовательские центры и инновационные хабы.

Саммит BRIDGE станет международной площадкой для лидеров и представителей власти, где будут обсуждаться совместные инициативы, обмен опытом и новые проекты, объединяющие разные отрасли и регионы мира.

Форум задуман как открытая лаборатория, где идеи превращаются в практические решения и долгосрочные партнерства. Он предоставит авторам контента, предпринимателям и инвесторам пространство вне привычных рамок, стимулируя инновации и сотрудничество. Индивидуальные инициативы смогут вырасти в масштабные проекты, а обмен знаниями принесет ощутимую культурную и экономическую отдачу.

В программе — совместные производственные лаборатории, площадки для диалога между регуляторами и лидерами отрасли, а также зоны встреч с инвесторами и дистрибьюторами. Отдельные секции представят исследования и художественные работы, способствуя международному обмену опытом. Специализированные сессии будут посвящены выработке единых профессиональных стандартов и укреплению глобальной сети сотрудничества, превращая межкультурные контакты в устойчивые экономические, культурные и инвестиционные проекты.

Влияние BRIDGE Summit выйдет за рамки самого форума. Он станет стимулом для развития креативных индустрий, поможет превращать индивидуальные таланты в устойчивый бизнес и будет способствовать созданию новых компаний и привлечению инвестиций. Саммит укрепит ценности инклюзивности и культурного разнообразия, обеспечит равное участие творческих сообществ и будет способствовать здоровой конкуренции в освоении навыков будущего. В культурной сфере форум обогатит мировое творческое пространство и подчеркнет значимость многообразия как важной цивилизационной ценности. На международном уровне BRIDGE Summit поможет формировать механизмы сотрудничества и развивать трансграничную инфраструктуру для устойчивого роста.

Председатель Национального медиа-офиса и Медиаcовета ОАЭ, а также председатель BRIDGE шейх Абдулла бин Мохаммед бин Бути Аль Хамед заявил: «Саммит BRIDGE — это переломный этап для глобальных медиа и креативных индустрий. Он заново определяет роль медиа, контента и креативных платформ как стратегических двигателей развития, укрепляя национальную идентичность и открывая новые мосты взаимопонимания и обмена между странами».

Он добавил: «Саммит подтверждает ценность контента как истинного капитала наций и возобновляемого ресурса для творчества и роста. Сегодня баланс сил формируется не только экономикой и технологиями, но и способностью обществ создавать значимый контент. BRIDGE Summit — это не просто встреча специалистов, а шаг к формированию общего мирового сознания, которое признает долговременное влияние контента на умы, рынки и будущее».

Программа форума охватит семь тематических направлений на площади 1,65 млн кв. футов, представляя весь спектр медиа, контента и индустрии развлечений. Направление Media будет посвящено развитию новостных форматов, социальных платформ и систем распространения информации. Creator Economy — способам монетизации контента и инструментам для авторов. Music — цифровому производству, стримингу, авторским правам и применению искусственного интеллекта в музыке. Gaming представит киберспорт, виртуальные миры и новые игровые экономики. Tech сосредоточится на инновациях в ИИ, генеративных технологиях, смешанной реальности и автоматизации. Marketing раскроет стратегии продвижения брендов, работу с аудиторией и роль лидеров мнений. Picture покажет возможности визуального сторителлинга — от новейших кинотехнологий до короткого видео и кроссмедийных форматов.

Регистрация на BRIDGE Summit 2025 уже открыта на сайте worldmediabridge.com (https://www.worldmediabridge.com/en/).