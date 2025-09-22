Президент ОАЭ выразил соболезнования в связи с кончиной матери генерал-майора Ахмеда Аль-Раиси

АБУ-ДАБИ, 22 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян посетил траурный мажлис в Абу-Даби и выразил соболезнования генерал-майору доктору Ахмеду Насеру Аль-Раиси и его семье в связи с кончиной его матери.

Глава государства передал слова сочувствия и пожелал родным покойной стойкости. Его Высочество сопровождал заместитель председателя АП по особым делам шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, а также несколько высокопоставленных представителей руководства страны.