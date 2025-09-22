Франция официально признала Государство Палестина

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября 2025 (WAM) -- Президент Франции Эммануэль Макрон объявил на Генеральной Ассамблее ООН, что его страна официально признает Государство Палестина, присоединившись к ряду государств, сделавших этот шаг в последние дни.

Глава французского государства отметил, что решение принято вслед за аналогичными заявлениями Великобритании, Канады, Австралии и Португалии, которые объявили о признании Палестины на минувших выходных.

«Мы хотим, чтобы два государства жили бок о бок в мире и безопасности, и чтобы это стало реальностью», — подчеркнул Макрон.