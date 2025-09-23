Президент Сирии встретился с госсекретарем США в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября 2025 (WAM) -- Президент Сирии Ахмад Аш-Шара провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

По заявлению главного заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Томми Пиготта, Рубио отметил, что после исторического решения президента США Дональда Трампа о снятии санкций с сирийского народа у страны появилась возможность построить стабильное и суверенное государство.

Стороны обсудили совместные усилия по борьбе с терроризмом, инициативы по поиску пропавших американских граждан, а также значение сирийско-израильских отношений для укрепления региональной безопасности.