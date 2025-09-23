Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили руководство Саудовской Аравии с Национальным днем

АБУ-ДАБИ, 23 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили поздравительные послания хранителю двух святынь, королю Саудовской Аравии Салману бин Абдулазизу Аль Сауду по случаю 95-го Национального дня Королевства.

Аналогичные поздравления были направлены Его Королевскому Высочеству наследному принцу и премьер-министру Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману бин Абдулазизу Аль Сауду.