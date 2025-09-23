Абдулла бин Заед провел встречу с премьер-министром Соломоновых Островов в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября 2025 (WAM) -- Вице-премьер и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян встретился с премьер-министром Соломоновых Островов Джереми Майнеле на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и возможности расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Шейх Абдулла подтвердил стремление ОАЭ укреплять партнерство, содействуя долгосрочному развитию обеих стран.

Во встрече также участвовал государственный министр Саид Мубарак Аль Хаджери.