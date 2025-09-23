Шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян принял делегацию Арабского парламента

АБУ-ДАБИ, 23 сентября 2025 (WAM) -- Министр по вопросам толерантности и мирного сосуществования ОАЭ шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян встретился в Абу-Даби с делегацией Арабского парламента во главе с его председателем Мохаммедом Ахмедом Аль Ямахи.

Обсуждались пути развития межпарламентского сотрудничества, роль парламентской дипломатии в сближении позиций, а также расширение участия молодежи и женщин в общественной жизни арабских стран.

Делегация высоко оценила вклад ОАЭ в укрепление арабской солидарности и продвижение ценностей толерантности и мира.

Шейх Нахайян подтвердил готовность страны поддерживать инициативы, направленные на стабильность и развитие региона.