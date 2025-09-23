Актеры из стран БРИКС+ посетили Большой театр в ходе стажировки InteRussia

МОСКВА, 23 сентября 2025 (WAM) -- С 25 августа по 3 октября 2025 года в Российском институте театрального искусства – ГИТИС проходит программа стажировок InteRussia в сфере театрального искусства для молодых актеров из стран БРИКС+. Проект реализуется на базе ГИТИСа совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, Международной медиасетью TV BRICS, Россотрудничеством и АНО «Международники» при поддержке Фонда президентских грантов в рамках программы «Новое поколение», сообщает TV BRICS.

В программе участвуют 12 талантов из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Аргентины, Туниса, Мавритании и Кубы. В течение шести недель они изучают традиции и наследие русской театральной школы, осваивают актерское мастерство, сценическую речь и сценическое движение под руководством преподавателей института.

В первые дни стажеры познакомились с историей ГИТИСа, приняли участие в церемонии открытия и приступили к практическим занятиям. Под руководством доцента кафедры сценической пластики Марии Шмаевич участники начали изучать биомеханику Всеволода Мейерхольда и систему Константина Станиславского. Особое внимание уделялось работе с телом и приему «отказное движение», усиливающему выразительность актера.

Кроме практических занятий, предусмотрена насыщенная культурная программа. Молодые актеры посетили обзорную экскурсию по Москве, балет «Лебединое озеро» в Государственном Кремлевском дворце, а также побывали на экскурсии в TV BRICS, где их познакомили с работой медиасети.

«Мы очень рады принимать участие в этой программе второй год подряд. Эта стажировка дает возможность рассказать про традиции русского театра студентам из других стран», – отметила директор департамента международного сотрудничества TV BRICS Александра Бурман.

Кроме того, стажеры посетили Большой театр, с которым TV BRICS сотрудничает в качестве международного информационного партнера.

Им рассказали об истории, архитектуре и акустике театра, а также необычных музыкальных инструментах. По словам экскурсовода Марии Шевневой, иностранные гости больше всего были поражены масштабом театра – как его величиной, так и грандиозностью постановок.

«Когда я впервые переступила порог театра, я не могла отвести глаз: архитектура, живопись, зал, оркестр, сцена – все выглядело потрясающе и необыкновенно. Ничто из того, что я видела прежде, не может сравниться с этим. Но, несмотря на всю грандиозность, здесь царит знакомая и близкая атмосфера. Театр – наш общий дом, дом актеров, и именно здесь я почувствовала настоящую сопричастность», – поделилась кубинская участница стажировки Аманда де ла Каридад Акоста Алонсо.

В свою очередь, Хентати Скандер из Туниса подчеркнул, что каждый актер мечтает оказаться в таком месте, он особенно ценит возможность наблюдать за репетициями и чувствовать себя частью грандиозной театральной атмосферы. Он признался, что раньше мало что знал о Большом театре, но сейчас планирует изучить его историю более подробно.

Стажеры также встретились со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Впереди молодых актеров ожидает творческая встреча с заслуженной артисткой России Анной Ардовой в информационно-культурном медиацентре БРИКС+. Стажеры получат уникальную возможность задать свои вопросы действующей актрисе театра и познакомиться с новыми веяниями русской театральной школы. Помимо этого, участники стажировки посетят экскурсию по Дому-музею Константина Станиславского и встретятся с ректором ГИТИСа Григорием Заславским.

В финале программы состоится открытый урок по актерскому мастерству и церемония закрытия стажировки.