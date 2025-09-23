Правители эмиратов поздравили руководство Саудовской Аравии с Национальным днем

АБУ-ДАБИ, 23 сентября 2025 (WAM) -- Их Высочества члены Верховного совета и правители эмиратов направили поздравительные послания хранителю двух святынь, королю Саудовской Аравии Салману бин Абдулазизу Аль Сауду и наследному принцу, премьер-министру Королевства Мохаммеду бин Салману бин Абдулазизу Аль Сауду по случаю 95-го Национального дня страны.

Поздравления направили правитель Шарджи шейх доктор Султан бин Мохаммед Аль Касими, правитель Аджмана шейх Хумайд бин Рашид Аль Нуайми, правитель Фуджейры шейх Хамад бин Мохаммед Аль Шарки, правитель Умм-Аль-Кувейна шейх Сауд бин Рашид Аль Муалла и правитель Рас-Аль-Хаймы шейх Сауд бин Сакр Аль Касими.

Наследные принцы и заместители правителей направили аналогичные поздравления королю Салману и наследному принцу Мохаммеду бин Салману.