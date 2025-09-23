Рас-Аль-Хайма расширяет экономическое сотрудничество с Сингапуром

РАС-АЛЬ-ХАЙМА, 23 сентября 2025 (WAM) -- Департамент экономического развития Рас-Аль-Хаймы (RAK DED) принял высокопоставленную делегацию из Сингапура для обсуждения новых направлений делового партнерства.

Стороны подчеркнули важность устойчивых стратегических отношений, поддерживающих долгосрочный рост. Гости отметили промышленный потенциал эмирата и его современный инвестиционный климат.

Глава департамента доктор Абдуррахман Аль-Шейб Аль-Накби заявил, что визит отражает общий интерес к новым экономическим проектам.

Делегации представили конкурентные преимущества Рас-Аль-Хаймы: развитую инфраструктуру, налоговые и таможенные льготы, возможность 100-процентного иностранного владения и прямой доступ к рынкам Ближнего Востока, Африки, Европы и Азии, а также перспективы в туризме, недвижимости, промышленности, логистике и технологиях.