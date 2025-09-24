ССАГЗ и ЕС обсудили подготовку к министерской встрече в Кувейте

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября 2025 (WAM) -- Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) Джасем Мохамед Аль-Будайви встретился со специальным представителем Европейского союза по делам Залива Луиджи Ди Майо для обсуждения подготовки к совместной министерской встрече ССАГЗ–ЕС, запланированной на октябрь в Кувейте.

Переговоры, прошедшие на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, были посвящены укреплению сотрудничества между ССАГЗ и ЕС и обмену мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Аль-Будайви отметил, что продолжающаяся израильская агрессия против Катара дестабилизирует ситуацию в регионе, призвав к немедленному прекращению огня, защите мирного населения и скорейшему прекращению гуманитарной катастрофы в секторе Газа.