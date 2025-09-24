Наследный принц Абу-Даби обсудил сотрудничество с главой ЕЭК

АБУ-ДАБИ, 24 сентября 2025 (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета эмирата Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел переговоры с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.

На встрече рассмотрены перспективы расширения сотрудничества между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом, включая рост взаимных инвестиций, продвижение устойчивого развития и укрепление стратегического партнерства.

Во встрече участвовали генеральный секретарь Исполнительного совета Абу-Даби и председатель Офиса наследного принца Саиф Саид Гобаш и председатель Медиа-офиса Абу-Даби, советник по стратегическим связям в Администрации наследного принца Мариам Ид Аль-Мхейри.