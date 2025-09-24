Dubai Chambers обсудили расширение экономического сотрудничества с Австралией

ДУБАЙ, 24 сентября 2025 (WAM) -- Объединенные торгово-промышленные палаты Дубая (Dubai Chambers) провели встречу с делегацией под руководством министра финансов, торговли, занятости и подготовки кадров штата Квинсленд Австралии Росслин Бейтс, в ходе которой обсуждались перспективы расширения экономического сотрудничества между Дубаем и Австралией.

Стороны обсудили возможности расширения взаимной торговли и инвестиций, подчеркнув преимущества Дубая для австралийских компаний, планирующих выход на рынки Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.

По данным Dubai Chambers, объем ненефтяной торговли Дубая с Австралией в 2024 году достиг 13,1 млрд дирхамов, что на 8 процентов больше показателя предыдущего года.

Встреча прошла в штаб-квартире Dubai Chambers с участием вице-председателя Торгово-промышленной палаты Дубая Яхьи Луты, посла Австралии в ОАЭ Ридваана Джадвата, генерального консула Австралии в Дубае Бриони Хиллес и ряда ключевых официальных лиц.

«Мы стремимся укреплять связи с международными партнерами и открывать новые направления сотрудничества, которые поддерживают деловое сообщество и стимулируют рост мировой торговли. Квинсленд остается ценным экономическим партнером, и мы рассчитываем на дальнейшее углубление двусторонних отношений и открытие новых возможностей для инвестиций и торговли», — заявил Лута.

Торгово-промышленная палата Дубая в первом полугодии 2025 года зарегистрировала 250 новых австралийских компаний, в результате их общее количество достигло 1 594 на конец июня.