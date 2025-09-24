Правитель Шарджи принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ

ШАРДЖА, 24 сентября 2025 (WAM) -- Член Верховного совета ОАЭ, правитель Шарджи Его Высочество шейх доктор Султан бин Мохаммед Аль Касими встретился с министром энергетики и инфраструктуры Сухайлем бин Мохаммедом Аль Мазруи в Центре имени доктора Султана Аль Касими.

Шейх Султан отметил вклад министерства в развитие энергетики и инфраструктуры страны и его позитивное влияние на качество жизни населения.

Аль Мазруи представил обзор текущих проектов и планов ведомства, направленных на внедрение современных стандартов устойчивого развития и передовых технологий, а также рассказал о будущих инициативах, соответствующих стратегическим целям ОАЭ.

Министр выразил признательность правителю Шарджи за поддержку и реализацию в эмирате проектов, укрепляющих социальное единство и сохраняющих историко-культурное наследие.