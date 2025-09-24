Остров Яс и аэропорт имени Заеда устроили праздничную встречу саудовских туристов в честь Национального дня

АБУ-ДАБИ, 24 сентября 2025 (WAM) -- Остров Яс в Абу-Даби совместно с Международным аэропортом имени Заеда организовал праздничную встречу пассажиров первого рейса из Саудовской Аравии по случаю Национального дня Королевства.
В зале прилета гостей встречали популярные персонажи Warner Bros. Том и Джерри, а всем прибывшим вручили подарочные наборы с сувенирами от парков Ferrari World, Yas Waterworld, Warner Bros. World и SeaWorld Yas Island Abu Dhabi.
Акция подчеркнула статус Острова Яс как ведущего центра гостеприимства и развлечений мирового уровня, создающего для путешественников незабываемые впечатления.