Президент ОАЭ получил послание от президента Мавритании

АБУ-ДАБИ, 24 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян получил письменное послание от президента Исламской Республики Мавритания Мохамеда ульд Шейха Аль Газуани о развитии двусторонних отношений и укреплении сотрудничества.

Послание получил вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП ОАЭ Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян во время встречи с премьер-министром Мавритании Аль Мохтаром ульд Джайем в Каср Аль Ватан в Абу-Даби.

Стороны обсудили пути расширения сотрудничества в различных сферах и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.