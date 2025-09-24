На Форуме руководителей имени Мохаммеда бин Рашида обсудили будущее безопасных цифровых инноваций

ДУБАЙ, 24 сентября 2025 (WAM) -- На сессии «Технологии и цифровые трансформации в предстоящем десятилетии», прошедшей в рамках Форума руководителей имени Мохаммеда бин Рашида, участники рассмотрели, как государства и бизнес могут использовать искусственный интеллект, квантовые вычисления и иммерсивные среды, обеспечивая при этом безопасное, инклюзивное и ориентированное на человека развитие.

Соучредитель Cyberus Foundation и Positive Technologies Юрий Максимов подчеркнул необходимость проектирования цифровых систем с учетом безопасности, доверия и устойчивости. Он подчеркнул, что цифровизация идет быстрее, чем развивается регулирование, и призвал к модульным стандартам, постоянному тестированию ключевых систем и созданию защищенных автоматизированных платформ.

Максимов отметил, что искусственный интеллект одновременно открывает новые возможности и создает риски. В качестве примера ответственного внедрения передовых технологий он привел Дубай, подчеркнув его потенциал как регионального центра кибербезопасности благодаря развитой инфраструктуре, стратегическому положению и дальновидному руководству.

Обсуждение коснулось противодействия системным рискам, стратегического внедрения новых технологий и человекоцентричных инноваций. Было подчеркнуто, что цифровая трансформация Дубая повышает уровень безопасности и укрепляет его позиции как лидера в области устойчивых и безопасных инноваций.

Форум руководителей имени Мохаммеда бин Рашида объединил около 1 000 представителей государственного и частного секторов, чтобы обсудить инициативы, поддерживающие видение шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума — сделать Дубай лучшим городом мира.