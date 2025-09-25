Абдулла бин Заед встретился с президентом Черногории на полях Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября 2025 (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел встречу с президентом Черногории Яковом Милатовичем на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Шейх Абдулла передал президенту Милатовичу приветствия президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, вице-президента, премьер-министра и правителя Дубая Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, а также вице-президента, заместителя премьер-министра и председателя АП Его Высочества шейха Мансура бин Заеда Аль Нахайяна, пожелав Черногории дальнейшего прогресса и процветания.

Президент Милатович, в свою очередь, передал приветственные слова руководству ОАЭ и пожелал стране и ее народу благополучия и процветания.

Стороны обсудили вопросы повестки 80-й сессии Генассамблеи ООН, а также пути развития двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной и иных сферах. Особое внимание было уделено обмену мнениями по актуальным региональным и международным событиям.

Шейх Абдулла отметил высокий уровень отношений между ОАЭ и Черногорией и подтвердил стремление Эмиратов укреплять партнерство для стимулирования экономического роста и долгосрочного устойчивого развития.

Во встрече приняли участие министр по международному сотрудничеству Рим бинт Ибрагим Аль Хашими и помощник министра иностранных дел по вопросам передовых наук и технологий Омран Шараф.