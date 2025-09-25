Ассоциация по правам человека ОАЭ представила инициативы на сессии Совета ООН в Женеве

ЖЕНЕВА, 25 сентября 2025 (WAM) -- Союзная ассоциация по правам человека (UAHR) под председательством доктора Фатимы Аль Кааби усилила свое международное присутствие на 60-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, представив широкий пакет инициатив. Ассоциация выступила с 46 заявлениями — 25 письменными и 21 устным — и провела ряд международных семинаров и выставок.

UAHR выпустила четвертый номер журнала Emirates Magazine for Human Rights на арабском, английском и французском языках и представила специальное приложение с детскими рисунками о мире и толерантности. Одновременно был запущен новый официальный сайт организации для расширения цифрового присутствия.

В своих заявлениях ассоциация подчеркнула вклад ОАЭ в продвижение глобальных приоритетов в области прав человека, включая защиту гражданского населения в зонах конфликтов, обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого развития, борьбу с терроризмом и торговлей людьми, защиту прав трудящихся, продвижение гендерного равенства, защиту прав детей и людей с особыми потребностями, развитие здравоохранения и образования, укрепление социальной справедливости, эффективное управление водными ресурсами, меры по защите климата, а также внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Кроме того, в Женевском пресс-клубе прошел семинар «Права человека в ОАЭ: путь и лидерство», посвященный национальной политике толерантности и защиты прав человека. Следующий семинар будет посвящен теме «Кризис многосторонности и необходимость защиты: права человека в условиях вооруженных конфликтов» с участием аккредитованных при ООН международных организаций.

Помимо этого, UAHR организовала три выставки, посвященные защите персональных данных в цифровом мире, гуманитарной деятельности ОАЭ по всему миру и правам человека в ОАЭ.