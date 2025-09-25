Судебный департамент Абу-Даби и Минюст Сербии обсудили расширение судебного сотрудничества

АБУ-ДАБИ, 25 сентября 2025 (WAM) -- Заместитель председателя Судебного департамента Абу-Даби Юсеф Саид Аль-Абри провел переговоры с министром юстиции Сербии Ненадом Войичем в ходе официального визита делегации ОАЭ в Белград.

В делегацию вошли генеральный прокурор Абу-Даби Али Мохамед Аль Балуши, директор Департамента судебной инспекции Али Аль Захери, директор по стратегическому планированию и институциональному развитию Абдулла Захран и посол ОАЭ в Сербии Ахмед Хатем Баргаш Аль Менхали.

Стороны обсудили развитие судебных систем, обмен опытом в подготовке кадров, цифровую трансформацию судов и внедрение лучших мировых практик для повышения эффективности правосудия.

Аль-Абри подчеркнул стремление Судебного департамента Абу-Даби укреплять международное сотрудничество и использовать современные технологии для повышения качества работы. Министр юстиции Сербии отметил рост двусторонних отношений и важность обмена успешными практиками.