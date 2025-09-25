Фонд Мохамеда бин Заеда выделит 11 млн долларов Special Olympics для развития инклюзивного образования в мире

АБУ-ДАБИ, 25 сентября 2025 (WAM) -- Фонд Мохамеда бин Заеда по гуманитарным инициативам объявил о предоставлении гранта в размере 11 млн долларов Глобальному центру Special Olympics по инклюзивному образованию, базирующемуся в Абу-Даби. Средства предназначены для расширения программы Unified Champion Schools (UCS) — международной инициативы, направленной на социальную интеграцию детей и подростков с особенностями развития и их сверстников.

Грант позволит запустить десять новых национальных проектов в рамках сети UCS, которая охватывает 152 страны, подтверждая приверженность ОАЭ продвижению принципов инклюзии и равных возможностей на глобальном уровне.

Выделенное финансирование позволит создать глобальную платформу для подготовки свыше 6 000 педагогов по эффективным практикам инклюзивного образования.

Средства также пойдут на развитие Corps of Inclusive Educators — глобальной сети наставников, поддерживающих учителей и руководителей школ в долгосрочном внедрении инклюзивных подходов.

Глобальный центр Special Olympics по инклюзивному образованию является международной площадкой по разработке стратегий и программ инклюзивного образования через исследования, формирование политики и образовательные инициативы. Центр в Абу-Даби основан в 2020 году на пожертвование в 25 млн долларов от президента ОАЭ шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна и стал частью наследия Всемирных игр Special Olympics 2019 года.

О новом этапе партнерства объявили на мероприятии, организованном Фондом Мохамеда бин Заеда по гуманитарным инициативам на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В церемонии приняли участие посол ОАЭ в США и член правления Special Olympics Юсеф Аль Отайба, председатель Агентства ОАЭ по оказанию помощи д-р Тарек Аль Амери, исполняющая обязанности генерального директора Фонда Мохамеда бин Заеда по гуманитарным инициативам д-р Шамма Халифа Аль Мазруи и председатель правления Special Olympics International д-р Тимоти Шрайвер. С приветственным словом выступила министр ОАЭ по делам семьи Сана бинт Мохаммед Сухайль.

Посол ОАЭ в США Юсеф Аль Отайба отметил: «Благодаря политике руководства страны ОАЭ стремятся формировать общество, в котором молодые люди — независимо от своих физических или умственных особенностей — чувствуют себя уверенно и востребованно. ОАЭ гордятся сотрудничеством со Special Olympics, чтобы расширять возможности, укреплять равенство и демонстрировать силу международного партнерства, создающего устойчивые перемены».

Исполняющая обязанности генерального директора Фонда Мохамеда бин Заеда по гуманитарным инициативам д-р Шамма Халифа Аль Мазруи заявила: «Это партнерство отражает убежденность ОАЭ в том, что инклюзивное образование способно менять жизни людей, развивать сообщества и преобразовывать целые общества. Мы на собственном опыте видим, как полученные знания выходят далеко за рамки классной комнаты: они формируют мышление, раскрывают потенциал и вдохновляют на позитивные перемены. Наш новый вклад в Глобальный центр Special Olympics по инклюзивному образованию продолжает дело, начатое во время Всемирных игр Special Olympics в Абу-Даби, и приближает будущее, в котором каждый ребенок сможет реализовать свои способности и добиться успеха».

Председатель правления Special Olympics International д-р Тимоти Шрайвер подчеркнул: «Этот исторический вклад Фонда Мохамеда бин Заеда по гуманитарным инициативам — смелое подтверждение простой, но революционной идеи: инклюзия — это не благотворительность, а трансформация. Благодаря этому гранту мы масштабируем движение, основанное на достоинстве, равенстве и силе молодежи, способной менять системы образования. Следуя курсу, заданному ОАЭ, и развивая наследие Всемирных игр Special Olympics 2019 года в Абу-Даби, мы продолжаем расширять инклюзивное образование, которое помогает каждому ребенку раскрыть свой потенциал».

Программа Unified Champion Schools объединяет спорт и молодежное лидерство, вовлекая всю школьную среду, чтобы каждая школа стала местом, где уважают и ценят каждого ученика. На сегодняшний день Центр поддерживает работу 2 831 школы в разных странах, охватывая более 1,1 млн детей и подростков и подготовив 19 425 учителей и тренеров для реализации инклюзивных программ.

Спортсменка Special Olympics из Руанды Пэйшенс Ирфаша поделилась личным опытом: «Участие в Unified Sports изменило мою жизнь. Я завела друзей, с которыми в обычной ситуации не познакомилась бы, и убедилась, что каждый из нас вносит ценную лепту, независимо от своих возможностей».

Исследования программы Unified Champion Schools в Китае, Греции, Египте, Индии, США и Кении подтвердили стабильный положительный эффект для всех участников: у детей улучшаются социально-эмоциональные навыки, повышается успеваемость по чтению и математике, укрепляется чувство принадлежности (о чем сообщили 86 % школьников в Индии и почти все в Кении) и значительно сокращаются случаи травли и насмешек.

В Греции участники программы в 9–16 раз чаще других отмечали, что у них развились терпение, эмпатия и способность понимать эмоции окружающих.