ЕС выделил дополнительную гуманитарную помощь Газе и Западному берегу

БРЮССЕЛЬ, 25 сентября 2025 (WAM) -- Европейская комиссия объявила о предоставлении еще 50 млн евро гуманитарной помощи для преодоления кризиса в Газе и удовлетворения растущих потребностей на Западном берегу.

Таким образом, общий объем чрезвычайной поддержки ЕС в 2025 году для Газы и Западного берега, включая Восточный Иерусалим, достиг 220 млн евро, а с 2023 года превысил 550 млн евро.

Еврокомиссия сообщила, что в Газе впервые официально подтвержден голод, а продолжающееся военное наступление привело к массовому вынужденному переселению и острой нехватке продовольствия, жилья и медицинской помощи. На Западном берегу ситуацию усугубляют насильственные переселения, ограничения на передвижение и насилие со стороны поселенцев.