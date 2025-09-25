Национальная библиотека и архив ОАЭ представили фотовыставку к Национальному дню Саудовской Аравии

АБУ-ДАБИ, 25 сентября 2025 (WAM) -- Национальная библиотека и архив ОАЭ организовали в Emirates Palace историческую фотовыставку, посвященную многолетним отношениям между Объединенными Арабскими Эмиратами и Королевством Саудовская Аравия. Экспозиция прошла в рамках приема, устроенного посольством Королевства в Абу-Даби в честь 95-го Национального дня Саудовской Аравии.

Министр толерантности и мирного сосуществования шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян осмотрел выставку с редкими фотографиями, отражающими ключевые этапы сотрудничества двух стран. Он подчеркнул значимость работы Национальной библиотеки и архива по сохранению исторической памяти и укреплению стратегического партнерства.

Посол Саудовской Аравии в ОАЭ Султан бин Абдулла Аль Анкари отметил вклад учреждения в документирование прочных двусторонних отношений. Выставка с десятками уникальных фотографий вызвала живой интерес гостей и наглядно отразила долговечность и гармонию отношений между двумя государствами.