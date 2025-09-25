Медиасовет ОАЭ предупредил об ответственности за использование искусственного интеллекта в нарушающем закон контенте

АБУ-ДАБИ, 25 сентября 2025 (WAM) -- Медиасовет ОАЭ заявил, что применение технологий искусственного интеллекта или других современных инструментов для создания изображений национальных символов или общественных деятелей без официального разрешения является прямым нарушением норм медиаконтента.

В документе говорится, что использование ИИ для распространения дезинформации, разжигания ненависти, клеветы, подрыва репутации и достоинства людей, а также посягательств на общественные ценности считается нарушением, за которое предусмотрены штрафы и административные меры в соответствии с Положением о медиа-правонарушениях.

Совет призвал пользователей социальных сетей, редакции СМИ и создателей контента строго соблюдать законы и утвержденные стандарты, проявляя профессиональную и этическую ответственность.