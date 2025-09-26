США приветствовали соглашение о возобновлении работы нефтепровода Ирак–Турция

ВАШИНГТОН, 26 сентября 2025 (WAM) –-- США приветствовали достижение соглашения между правительством Ирака, Курдским региональным правительством и международными компаниями о возобновлении работы нефтепровода Ирак–Турция. Сделка была заключена при посредничестве Вашингтона и, как ожидается, принесет ощутимые выгоды обеим сторонам.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что договоренность укрепит взаимовыгодное экономическое партнерство между Соединенными Штатами и Ираком, улучшит инвестиционный климат для американских компаний, повысит энергетическую безопасность региона и усилит суверенитет Ирака.