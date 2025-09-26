Шейх Абдулла бин Заед провел официальный прием в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ, провел официальный прием на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире миссии ОАЭ при ООН в Нью-Йорке.

На приеме присутствовали главы государств и правительств, министры иностранных дел стран Залива, арабских и зарубежных государств, представители международных организаций и члены официальной делегации ОАЭ.

Приветствуя гостей, шейх Абдулла подчеркнул приверженность ОАЭ развитию позитивных международных партнерств как основы устойчивого развития и мира. Он отметил значение коллективных действий, подчеркнув, что многостороннее сотрудничество необходимо не только для решения текущих вызовов, но и для формирования будущего, инвестиций в людей, поддержки инноваций и укрепления ценностей справедливости, мира и сосуществования.

Шейх Абдулла пожелал участникам 80-й Генеральной Ассамблеи ООН успешной и плодотворной работы.