Шейх Абдулла бин Заед встретился с президентом Парагвая на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ, встретился с президентом Республики Парагвай Сантьяго Пенья на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На встрече также присутствовал министр иностранных дел Парагвая Рубен Рамирес Лескано.

Шейх Абдулла передал президенту Пенья приветствия президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума и вице-президента, заместителя премьер-министра и председателя АП Его Высочества шейха Мансура бин Заеда Аль Нахайяна, пожелав Парагваю дальнейшего прогресса и процветания.

Президент Пенья передал ответные приветствия руководству ОАЭ и пожелал стране и ее народу благополучия. Стороны обсудили вопросы повестки Генассамблеи и возможности укрепления сотрудничества в сфере развития, экономики, торговли и других направлениях, отвечающих приоритетам обеих стран.

Шейх Абдулла отметил рост двусторонних связей и подтвердил стремление ОАЭ расширять партнерство в интересах общих целей. На встрече также присутствовала министр по делам международного сотрудничества ОАЭ Рим бинт Ибрагим Аль Хашими.