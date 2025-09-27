Лидеры ОАЭ поздравили президента Туркменистана с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 27 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости.

Также поздравительные телеграммы президенту Туркменистана направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.