Генсек ССАГЗ и глава МИД Узбекистана обсудили стратегическое партнерство на полях Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября 2025 (WAM) -- Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) Джасем Мохамед Аль-Будайви встретился с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стороны рассмотрели перспективы укрепления стратегических отношений между ССАГЗ и Узбекистаном и отметили значение предстоящего саммита лидеров ССАГЗ и стран Центральной Азии, который пройдет в Самарканде в следующем году. Обсуждалось также выполнение совместного плана действий на 2023–2027 годы.

Отдельное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке. Собеседники подчеркнули необходимость прекращения конфликта в Газе и остановки серьезных израильских нападений и нарушений в отношении палестинского народа.