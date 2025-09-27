Президент ОАЭ принял генерального директора OpenAI Сэма Олтмана

АБУ-ДАБИ, 27 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял в Каср Аль-Шати в Абу-Даби генерального директора компании OpenAI Сэма Олтмана. Компания OpenAI специализируется на исследованиях и внедрении технологий искусственного интеллекта.

Во время встречи стороны обсудили пути расширения сотрудничества между OpenAI и организациями ОАЭ, прежде всего в области исследований и практического применения искусственного интеллекта. Такое партнерство, как подчеркивалось на встрече, соответствует курсу ОАЭ на формирование единой экосистемы искусственного интеллекта, призванной поддерживать национальные программы развития и переход к экономике знаний. Эта стратегия направлена на укрепление глобального лидерства страны в сфере ИИ и расширение возможностей для совместных инноваций в государственном и частном секторах.

Сэм Олтман высоко оценил видение ОАЭ в сфере искусственного интеллекта и ее международные партнерства в этой области.

Университет искусственного интеллекта имени Мохамеда бин Заеда присвоил Олтману первую почетную докторскую степень в знак признания его значимого вклада и лидерства в сфере ИИ.

На встрече также присутствовали наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; заместитель правителя Абу-Даби и советник по национальной безопасности Его Высочество шейх Тахнун бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя АП по вопросам развития и делам павших героев Его Высочество шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя АП по особым поручениям Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян; председатель Управления по стратегическим вопросам при Президенте и председатель Исполнительного совета Абу-Даби д-р Ахмед Мубарак Аль-Мазруи; председатель Департамента здравоохранения Абу-Даби Мансур Ибрагим Аль-Мансури; председатель Департамента правительственной поддержки Абу-Даби Ахмед Тамим Аль-Куттаб, а также ряд других высокопоставленных должностных лиц.