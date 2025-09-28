OCHA высоко оценила гуманитарную миссию «Благородный рыцарь 3» в Газе

ГАЗА, 28 сентября 2025 (WAM) -- Делегация Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) посетила полевой госпиталь ОАЭ в секторе Газа и ознакомилась с масштабной помощью, оказываемой в рамках операции «Благородный рыцарь 3» на фоне тяжелой гуманитарной ситуации.

Заместитель гуманитарного координатора ООН в Палестине Сюзанна Ткалец, глава офиса OCHA в Газе Тахер Ибрахим и пресс-секретарь организации в Газе Ольга Черевко осмотрели отделения госпиталя и получили информацию о ключевых мерах поддержки: поставках медикаментов, установке палаток для переселенцев, распределении продовольственных наборов, помощи пекарням и столовым, а также о запуске крупных водных проектов, включая магистральный водопровод ОАЭ, который обеспечивает водой сотни тысяч жителей.

Представители OCHA отметили, что операция «Благородный рыцарь 3» играет ключевую роль в поддержке наиболее пострадавших жителей Газы, помогая тысячам вынужденных переселенцев.

Делегация подчеркнула, что помощь ОАЭ в рамках операции «Благородный рыцарь 3» является самой масштабной гуманитарной инициативой для жителей Газы и дает им надежду в условиях тяжелого кризиса.