Шейх Тахнун бин Заед провел заседание совета директоров MGX

АБУ-ДАБИ, 28 сентября 2025 (WAM) -- Заместитель правителя Абу-Даби и председатель совета директоров MGX Его Высочество шейх Тахнун бин Заед Аль Нахайян провел заседание совета директоров MGX.

В ходе заседания Его Высочество подчеркнул глобальную роль MGX в продвижении инноваций и использовании искусственного интеллекта для повышения производительности, улучшения качества жизни и содействия формированию более устойчивого и благополучного будущего для всех.

Совет директоров рассмотрел и одобрил ряд крупных инвестиций в различные направления развития технологий искусственного интеллекта, включая производство полупроводников, создание инфраструктуры и разработку приложений. Среди одобренных решений — дополнительное вложение в OpenAI в рамках последнего раунда финансирования с оценкой компании в 300 миллиардов долларов. Эта инвестиция подтверждает уверенность MGX в быстром развитии продуктов OpenAI и росте ее доходов на фоне увеличения пользовательской активности.

Кроме того, MGX совместно с Silver Lake выступила стратегическим инвестором в сделке по приобретению 51-процентной доли компании Altera, стоимость которой составляет 8,7 миллиарда долларов. Эта сделка позволила создать крупнейшую в мире независимую компанию по производству FPGA-микросхем.

Кроме того, MGX совместно с партнерами возглавила раунд финансирования серии K компании Databricks на сумму 1 миллиард долларов. Компания продолжает быстро расти и укреплять позиции на мировом рынке.

Генеральный и управляющий директор MGX Ахмед Яхья отметил: «MGX привержена поддержке роста и масштабирования нового поколения мировых лидеров в области искусственного интеллекта. Сотрудничая с ведущими технологическими и инвестиционными партнерами, мы создаем инфраструктуру ИИ и развиваем инновации на уровне приложений, ставя целью повышение производительности и содействие устойчивому экономическому росту для всех».

В заседании совета директоров приняли участие Халдун Халифа Аль Мубарак, Джасем Мохамед Бу Атеба Аль Зааби, Пэн Сяо, Мартин Эдельман и Ахмед Яхья Аль Идрисси.

MGX была создана в марте 2024 года Советом по искусственному интеллекту и передовым технологиям Абу-Даби. Компания занимается технологическими инвестициями, направленными на ускорение развития и внедрения искусственного интеллекта и передовых технологий через партнерства мирового уровня в ОАЭ и за их пределами.

Инвестиции MGX охватывают направления, где ИИ способен приносить значимую экономическую отдачу и оказывать широкий эффект: производство полупроводников, создание инфраструктуры, разработку программного обеспечения, технологические сервисы, бионауки, а также сферы автоматизации и робототехники.