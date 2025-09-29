Президент ОАЭ прибыл в Египет с братским визитом

КАИР, 29 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян прибыл в Каир с братским визитом в Арабскую Республику Египет.

В международном аэропорту Каира Его Высочество и сопровождающую делегацию встретил президент Египта Его Превосходительство Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Лидеры двух стран провели беседу, подтвердив прочные братские отношения между ОАЭ и Египтом и выразив стремление к их дальнейшему развитию.

Президента ОАЭ сопровождает делегация, в которую входят Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по особым поручениям, шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, советник президента ОАЭ, а также ряд министров и высокопоставленных должностных лиц.