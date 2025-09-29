ОАЭ ввели новые правила и расширили категории въездных виз

АБУ-ДАБИ, 29 сентября 2025 (WAM) -- Федеральное управление по вопросам удостоверения личности, гражданства, таможни и охраны портов (ICP) объявило о новых изменениях в правилах въезда в страну.

Среди ключевых нововведений — запуск четырех новых типов виз для специалистов в сфере искусственного интеллекта, индустрии развлечений и мероприятий, а также для работников круизных судов и прогулочных яхт.

Кроме того, вводится гуманитарный вид на жительство сроком на один год с возможностью продления по решению ведомства.

Отдельно предусмотрен годовой вид на жительство для иностранных граждан, которые овдовели или развелись, также с возможностью продления при соблюдении установленных условий.

Новая гостевая виза позволяет пригласить в страну друга или родственника до третьей степени родства. Основным требованием станет подтвержденный уровень дохода приглашающей стороны.

Бизнес-виза для изучения рынка требует подтвердить финансовую состоятельность для открытия компании, наличие доли в действующем бизнесе за пределами ОАЭ или документально подтвержденный профессиональный опыт.

Виза для водителей грузовиков предполагает обязательное наличие спонсора, а также предоставление медицинских справок и финансовых гарантий.

Обновленные правила устанавливают точные сроки пребывания для каждого типа виз и описывают условия их продления. По данным ICP, это сделает процедуру въезда в ОАЭ более прозрачной и удобной для иностранных граждан.