Танцует вся Махачкала: 454 человека исполнили лезгинку и установили новый рекорд России

МАХАЧКАЛА, 29 сентября 2025 (WAM) -- В Махачкале установлен новый российский рекорд по массовому исполнению лезгинки: в танце одновременно приняли участие 454 человека. Представители Книги рекордов России подтвердили достижение.

На кадрах с праздника видно, как участники в ярких национальных костюмах синхронно исполняют зажигательную лезгинку под традиционную музыку. Танцевальную колонну возглавил руководитель Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов.

«Наша культура, наш Дагестан, наша Россия всем открыла свои сердца и через призму танца лезгинки мы протягиваем наши руки и говорим, мировая культура, учитесь, дорожите и гордитесь, что есть на планете лезгинка», - отметил Магомедов.

Хореограф Людмила Байкова отметила, что подготовка к выступлению заняла много времени. По ее словам, команда стремилась представить лезгинку именно в аутентичном дагестанском исполнении, поскольку у каждой кавказской республики есть собственные традиции этого танца. Байкова подчеркнула, что постановка должна была передать национальный колорит, показать грацию девушек и задор юношей, а не сводиться к простым двум движениям.

Рекорд был установлен в рамках Всероссийского форума «Открытый Дагестан» и Международного фестиваля «Хранители традиций», которые проходят в Махачкале накануне Всемирного дня туризма.