Президенты ОАЭ и Египта обсудили в Каире укрепление братских связей и региональные вопросы

КАИР, 29 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Ас-Сиси провели переговоры в Каире, сосредоточенные на укреплении братских отношений и расширении двустороннего сотрудничества в поддержку национальных программ развития обеих стран.

Встреча, состоявшаяся во дворце Аль-Иттихадия в рамках братского визита шейха Мохамеда, была посвящена развитию сотрудничества в различных сферах, в частности в экономике, торговле и инвестициях.

Лидеры также обсудили актуальные региональные и международные вопросы, включая последние события на Ближнем Востоке и необходимость использовать позитивную динамику, связанную с растущим международным признанием Государства Палестина. В этом контексте стороны подтвердили, что принцип «двух государств» остается единственным жизнеспособным путем к справедливому и прочному миру, обеспечивающему безопасность и стабильность во благо всех стран и народов региона.

Они выразили поддержку всем усилиям, направленным на достижение прекращения огня в секторе Газа и выработку постоянного решения кризиса.

Шейх Мохамед бин Заед и президент Ас-Сиси также подчеркнули необходимость укрепления совместных арабских действий перед лицом беспрецедентных региональных вызовов для обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого процветания народов региона.

Во встрече приняли участие Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по особым поручениям, шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, советник президента ОАЭ, а также ряд министров и высокопоставленных должностных лиц.

По завершении братского визита президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси проводил шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна в каирском международном аэропорту.