В МИД ОАЭ приняли копию верительных грамот нового посла Ганы

АБУ-ДАБИ, 29 сентября 2025 (WAM) -- Заместитель министра иностранных дел ОАЭ Омар Обайд Альхасан Альшамси принял копию верительных грамот от Хаммеда Рашида Тунде, назначенного послом Республики Гана в Объединенных Арабских Эмиратах.

Альшамси поздравил дипломата с началом работы и выразил уверенность, что его деятельность будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между ОАЭ и Ганой в различных сферах.

Хаммед Рашид Тунде выразил гордость возможностью представлять свою страну в ОАЭ и отметил высокий региональный и международный авторитет ОАЭ под руководством Его Высочества президента шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна.

ОАЭ и Гана поддерживают устойчивые связи в ряде ключевых направлений и намерены и дальше развивать партнерство в интересах взаимной выгоды и устойчивого развития двух дружественных государств.