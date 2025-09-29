Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили премьер-министра Самоа с принесением конституционной присяги

АБУ-ДАБИ, 29 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание Лааулиалемалиэтоа Полатаивао Шмидту в связи с принесением им конституционной присяги в качестве премьер-министра Независимого Государства Самоа.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравительные послания премьер-министру Самоа.