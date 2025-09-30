Президент и вице-президенты ОАЭ выразили соболезнования королю Саудовской Аравии в связи с кончиной принцессы Абты бинт Абдулазиз

АБУ-ДАБИ, 30 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил послание с соболезнованиями хранителю двух святынь, королю Саудовской Аравии Салману бин Абдулазизу Аль Сауду, выразив искренние соболезнования и сочувствие в связи с кончиной принцессы Абты бинт Абдулазиз бин Абдуррахман Аль Сауд.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные телеграммы королю Саудовской Аравии.