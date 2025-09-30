Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента Ботсваны с Национальным днем

АБУ-ДАБИ, 30 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Республики Ботсвана Думе Гидеону Боко по случаю Национального дня его страны.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравительные послания президенту Ботсваны.