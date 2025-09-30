В Абу-Даби открылся международный выставочно-конференционный форум Global Rail 2025

АБУ-ДАБИ, 30 сентября 2025 (WAM) -- В выставочном центре ADNEC в Абу-Даби сегодня начал работу форум Global Rail 2025, который продлится до 2 октября. В нем принимают участие более 20 министерских делегаций, руководители государственных и частных структур, а также спикеры и представители более чем 100 национальностей.

Форум проходит под девизом «Будущее транспорта и глобальной мобильности» и объединяет ведущих специалистов транспортной отрасли для развития сотрудничества и внедрения инноваций в сфере мобильности, логистики и инфраструктуры.

Ожидается, что в течение трех дней мероприятие посетят свыше 20 тысяч международных гостей, которые примут участие в стратегических сессиях, презентациях проектов и обмене техническим опытом.

Экспозиция заняла четыре павильона, объединив более 200 компаний и брендов из 14 отраслей — от инфраструктуры и железнодорожного транспорта до цифровых технологий, финансов и умной мобильности.

Впервые в этом году в форуме участвуют более 70 компаний, а также свыше 11 национальных железнодорожных операторов.