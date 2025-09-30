В Фуджейре состоится 13-й Энергетический форум

ФУДЖЕЙРА, 30 сентября 2025 (WAM) -- Под патронажем члена Верховного совета и правителя Фуджейры Его Высочества шейха Хамада бин Мохаммеда Аш-Шарки 1–2 октября в эмирате состоится 13-й Энергетический форум.

В этом году дискуссия пройдет под темой: «Перспективы развития сектора транспортировки и переработки энергоресурсов в условиях нестабильного мира: риски и возможности».

Форум станет площадкой для обсуждения перспектив мировой экономики, обеспечения энергетической безопасности и влияния глобальных политико-экономических изменений на отрасль.

Программа включает тематические сессии и специализированные семинары с участием экспертов и представителей органов власти и бизнеса на местном, региональном и международном уровнях.

Ожидается более 300 участников, среди которых высокопоставленные чиновники и руководители ведущих энергетических и промышленных компаний. Форум позволит обсудить будущее энергетических рынков, проанализировать риски и обозначить новые возможности в условиях глобальной нестабильности.