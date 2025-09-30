Российские ученые синтезировали соединение, подавляющее рост раковых клеток

МОСКВА, 30 сентября 2025 (WAM) -- Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с российскими коллегами синтезировали ранее неизвестное органическое соединение. Оно способно светиться и подавлять рост раковых клеток.

Разработка на основе бензоксазола вызывает интерес со стороны исследователей, так как подобные соединения демонстрируют разнообразную биологическую активность и могут замедлять процесс деления клеток. Об этом сообщает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, передает TV BRICS.

О результатах исследования рассказал один из его авторов, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгений Плотников.

По его словам, биологическая активность новых соединений делает их основой для разработки препаратов, замедляющих рост злокачественных новообразований.

Новое вещество успешно прошло лабораторные испытания. В дальнейшем ученые планируют изучить взаимосвязь структуры соединения и механизмов его действия. Разработка может лечь в основу новых молекулярных инструментов для диагностики и адресной терапии рака.