Директор ECIPE: ОАЭ признаны ведущей региональной державой в области торговли и инноваций

АБУ-ДАБИ, 30 сентября 2025 (WAM) -- Хосук Ли-Макияма, старший советник по вопросам торговли, технологий и международных отношений и директор Европейского центра международной политической экономики (ECIPE), отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются ответственной и влиятельной региональной державой, заслужившей признание благодаря лидерству в диверсификации экономики, глобальной торговле и сфере инноваций, а также значимой роли в международных технологических дискуссиях.

В интервью агентству WAM на полях запуска программы Aid Foresight в Абу-Даби Ли-Макияма подчеркнул, что ОАЭ воспринимаются как нейтральный и надежный посредник в решении многих вопросов. По его словам, вполне закономерно, что ОАЭ и страны ССАГЗ занимают все более заметное место в этих процессах. Он отметил, что Европа и Восточная Азия, являясь ключевыми партнерами региона, должны усиливать сотрудничество для достижения реальных результатов в странах — получателях официальной помощи в целях развития (ODA).

Ли-Макияма подчеркнул необходимость реагировать на усиливающиеся вызовы в мировой торговой системе, включая тарифные барьеры, санкции и нарастающее противостояние между Востоком и Западом. Он подчеркнул, что его участие в программе направлено на выработку рекомендаций по тому, какое место ОАЭ должны занимать в будущем для укрепления своей роли и значимости в системе международной помощи.